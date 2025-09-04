Закрытие мотосезона в Петербурге: где и когда пройдет

Петербургские байкеры простятся с сезоном у «Газпром Арены» 20 сентября

Закрытие мотосезона в Санкт-Петербурге запланировано на 20 сентября. Как и в прошлые годы, сбор участников назначен у стадиона «Газпром Арена» в 9:00, а культурно-развлекательная программа начнется около полудня. Конкретная дата данного мероприятия каждый год меняется, но всегда приходится на конец сентября.

Для собравшихся предусмотрены выступления музыкальных коллективов, байк-шоу и мотопарад. Также будет организована площадка для фестиваля «МотоГТО», где все желающие смогут сдать нормативы, включая мотодисциплины.

Участие в мероприятии бесплатное: как жители города, так и туристы смогут насладиться шоу, а мотоциклисты смогут присоединиться к колонне (обычно требуется предварительная регистрация).

Добраться до места сбора проще всего на метро: ближайшая станция – «Новокрестовская», рядом с «Газпром Арена».

Также можно выйти на станции «Крестовский остров» и прогуляться по набережной. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут, поскольку в связи с колонной возможны пробки и ограничения движения.

Программа мероприятий на закрытие мотосезона в Санкт-Петербурге

09:00 – сбор участников у стадиона «Газпром Арена» (Крестовский остров);

11:00 – официальное открытие программы: выступления организаторов, показательные заезды байкеров, «Мото ГТО» и т. д;

13:00 – праздничный старт мотоколонны;

14:00 – возвращение колонны;

14:10 – концертная часть: выступления рок- и кавер-групп; мастер-классы по первой медпомощи, консервированию мотоцикла на зиму, подготовке к продаже и осмотру перед покупкой;

16:00 – награждение победителей фестиваля «Мото ГТО», продолжение культурно-развлекательной программы;

18:00 – завершение официальной программы.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.