Российская версия Hyundai Creta сильно подешевела: называем цены

В РФ снизились цены на кроссовер Solaris HC петербургской сборки на ₽131-256 тысяч

В России упали цены на кроссовер Solaris HC, который является переработанной версией Hyundai Creta. Снижение составило от 131 000 до 256 000 рублей.

В зависимости от комплектации цена на модель варьируется следующим образом:

– Prime (1.6 л., АТ, передний привод) – 1 979 000 руб. (без изменений)

– Prime (1,6 л., АТ, передний привод) – 2 428 000 руб. (минус 242 000 руб.)

– Classic (1,6 л., МТ, передний привод) – 1 999 000 руб. (без изменений)

– Classic (1,6 л., АТ, передний привод) – 2 528 000 руб. (минус 250 000 руб.)

– Family (1,6 л., МТ, полный привод) – 2 668 000 руб. (минус 131 000 руб.)

– Family (1,6 л., АТ, передний привод) – 2 648 000 руб. (минус 245 000 руб.)

– Family (1,6 л., АТ, полный привод) – 2 768 000 руб. (минус 245 000 руб.)

– Lifestyle (1,6 л., АТ, передний привод) – 2 798 000 руб. (минус 256 000 руб.)

– Lifestyle (1,6 л., АТ, полный привод) – 2 918 000 руб. (минус 256 000 руб.)

– Family (2,0 л., АТ, передний привод) – 2 748 000 руб. (минус 235 000 руб.)

– Lifestyle (2,0 л., АТ, передний привод) – 2 898 000 руб.(минус 246 000 руб.)

– Lifestyle (2,0 л., АТ, полный привод) – 3 018 000 руб. (минус 246 000 руб.)

– Prestige Safety (2,0 л., АТ, полный привод) – 3 534 000 руб. (минус 250 000 руб.)

Важно отметить, что все представленные комплектации Solaris HC относятся к 2025 году производства. Модели 2024 года убрали из прайсов, однако это не сделало кроссовер менее доступным: предыдущие цены находились в диапазоне от 2 650 000 до 3 764 000 рублей.

Кроссовер доступен с двумя атмосферными двигателями: 1,6-литровый с мощностью 123 л. с. для переднего привода и 121 л. с. для полного, а также 2,0-литровый, который развивает 149 л. с. Первый вариант работает в сочетании с механической или автоматической коробкой передач, тогда как более мощный двигатель идет только с автоматом.

Solaris HC

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.