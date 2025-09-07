#
Дизайн-дуэль и маркетинговый провал: как Audi и Jaguar померились стратегиями

Плохой маркетинг сгубил Jaguar Type 00, а удачный – вызвал интерес к новинке Audi

На автосалоне IAA 2025 Audi впервые покажет Concept C – двухместный электрокар, объединивший дух моделей TT и R8.

Эта недорогая иномарка (от 350 тысяч) не особо востребована — и зря!

С компактными размерами, дизайном от Массимо Фраскеллы, складывающимся верхом и новой решеткой «vertical frame» концепт уже произвел впечатление. Однако специалисты сразу отметили его сходство с концептом Jaguar Type 00 (был представлен 3 декабря 2024 года на шоу Miami Art Week).

Эта схожесть не случайна: Фраскелла, нынешний дизайнер Audi, ранее двенадцать лет работал в Jaguar Land Rover и считался правой рукой их главного дизайнера Джерри Макговерна. Говорят, что первые эскизы Jaguar Type 00 могли быть созданы именно им.

Судьба концептов складывается по-разному. Оба автомобиля символизируют электрический перезапуск, но если Audi делает ставку на элегантность и наследие, то Jaguar выбрал радикальный разрыв с прошлым. Концепт Audi лишен излишеств, но наполнен отсылками к истории: его задняя часть вдохновлена концепт-каром Rosemeyer 2000 года, а в линиях угадываются черты легендарных Avus и первого TT.

Jaguar же в рамках кампании «Copy Nothing Delete Ordinary» отказался от любых ассоциаций с классическим наследием.

Маркетинговая стратегия Jaguar привела к провалу. Вместо эйфории бренд столкнулся с волной критики. Кампания с гендерно-нейтральными, безэмоциональными моделями в кричащей одежде была воспринята как навязчивая попытка казаться «ультрасовременным». Результатом стал один из крупнейших маркетинговых провалов, приведший к отставке главы Jaguar Land Rover и расторжению контракта с рекламным агентством.

Audi же сделала акцент на связи с ДНК бренда. Рука Фраскаллы видна в обоих автомобилях, но в Audi его стиль стал целостным и узнаваемым видением, которое воодушевляет поклонников.

IAA Mobility 2025 – международная выставка и саммит автомобильной промышленности, которые пройдут с 9 по 14 сентября 2025 года в Мюнхене (Германия).

Источник:  Auto, Motor und Sport
07.09.2025 
