Нефтяная отрасль в лицах: сотрудники «Газпромнефть-СМ» стали героями спецпроекта

Ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности информационное агентство РИАМО подготовило специальный проект, героями которого стали сотрудники компании «Газпромнефть – смазочные материалы».

Они рассказали о своем выборе профессии, карьерных достижениях и перспективах работы в нефтегазовой отрасли.

«В "Газпромнефть-СМ" встретились люди, которые умеют масштабно мыслить, ставить глобальные цели и хотят вносить значимый вклад в развитие экономики своей страны», – заявил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

В проекте представлены истории сотрудников разных уровней: от производственных рабочих до руководителей. Так, Александр Лебедев, начальник Управления развития СУОД, поделился, как за полтора года прошел путь от стажера до топ-менеджера. Оператор упаковочного автомата Александр Трушин рассказал о своих хобби и романтике рабочих будней, а руководитель направления по работе с персоналом Евгения Гарон поведала о любви, найденной на рабочем месте, и создании семейной профессиональной династии.

«В этом году День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечается в России в 60-й раз, и мы захотели узнать, как "выглядят" современные представители отрасли: какие у них интересы, мотивация, задачи, престижно и популярно ли это направление сегодня у молодежи», – пояснил главный редактор РИАМО Николай Дремлюга.

Компания объединяет специалистов самых разных профилей: инженеров, операторов, аналитиков, лаборантов, маркетологов, ИТ-специалистов, логистов, юристов и других. Вместе они создают высококачественные смазочные материалы и внедряют цифровые решения.