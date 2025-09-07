Названы лучшие автомобили по цене, качеству и надежности

«Автостат»: в РФ все еще считают, что отечественные машины надежнее китайских

Аналитическое агентство «Автостат» провело онлайн-опрос среди более чем 3 тысяч автовладельцев на предмет того, какие автомобили они считают лучшими по соотношению цены, качества и надежности.

Посмотрите на получившуюся у аналитиков инфографику: максимальное количество лояльных автомобилистов из России – у японских марок. Несмотря на то, что ни одна из них ныне не представлена в РФ официально, рейтинг «японцев» продолжает оставаться чрезвычайно высоким – за них проголосовало 42,5% респондентов. Второе место также без сюрпризов, хотя и с солидным разрывом: немецкий автопром набрал 24,1% голосов.

На третьем месте – корейский автопром, надежно закрепившийся на российском авторынке в последние два десятилетия: 16% почитателей из общего числа отвечавших. На четвертое место взобрался, хоть и сильно отстал, автопром отечественный – у него 7%.

Остальные отстали еще больше, и как раз за пределами первой четверки начинаются вопросы. Можно как-то объяснить заметную просадку реноме китайских машин по отношению к российским – например, малым сроком пребывания брендов из КНР в РФ или неприятным бэкграундом некоторых из них. Также вполне понятен малый уровень доверия к американским, итальянским или английским авто – все-таки все это «вещи в себе»... Но менее 2% у чешских и французских? Вы согласны с такими результатами?