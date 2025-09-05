Россия и Китай работают над взаимным признанием водительских прав

Андрей Никитин: работа над признанием водительских прав России и Китая ведется

Россия и Китай ведут переговоры о взаимном признании национальных водительских удостоверений, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума.

Работа по этому вопросу продолжается, однако конкретные сроки ее завершения пока не определены.

«Это в формате текущей работы ведется, но каких-то конкретных сроков нет», — отметил глава Минтранса.

Ранее замминистра транспорта Дмитрий Зверев уточнил, что в обсуждении взаимного признания прав для поездок граждан на легковых автомобилях участвуют Минтранс и МВД России.

Важно отметить, что, несмотря на ведущиеся переговоры, соглашение пока не подписано. Действующие российские права недействительны на территории КНР. Для легального управления автомобилем российским туристам необходимо получить международное водительское удостоверение (МВУ) либо сдать экзамен на китайские права.

Параллельно стороны работают над упрощением визового режима для профессиональных водителей. Совет Федерации ратифицировал протокол, упрощающий порядок оформления многократных виз для этой категории граждан, что должно способствовать развитию грузоперевозок между двумя странами.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Тем временем несколько китайских брендов резко снизили цены на свои автомобили в России.