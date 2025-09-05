#
В России взлетел ввоз автомобилей частными лицами

«Автостат» перечислил три страны, из которых россияне привозят автомобили в РФ

В августе 2025 года объем ввоза новых легковых автомобилей составил 29,3 тысячи единиц, что на 67% меньше, чем в аналогичном месяце 2024 года. Напротив, импорт автомобилей с пробегом вырос на 24% и достиг 45,6 тысячи единиц, согласно данным агентства «Автостат».

Специалисты отметили заметные изменения в структуре импорта новых машин: доля физических лиц составила 46% в августе, тогда как в прошлом году она была только 14%. По абсолютным показателям это почти не изменилось – около 14 тысяч против 13 тысяч годом ранее. Снижение импорта главным образом затронуло юридические лица.

Наибольшее количество новых автомобилей в августе поступило из Китая, который занял 71,8% от общего объема. Следующими по количеству стали Киргизия с 11,3% и Казахстан с 4,6%. Доля Киргизии увеличивается, так как через эту страну экспортируются европейские марки, производимые на заводах в Китае.

Среди новых автомобилей по брендам лидирует Changan, а по моделям – Changan Uni-S.

В сегменте подержанных машин ведущую позицию занимает Япония (43,3%), за ней следуют Южная Корея (22,8%) и Китай (17,2%). При этом доля японских автомобилей на рынке б/у снижается, в то время как позиции Кореи и Китая укрепляются.

В категории автомобилей с пробегом первое место удерживают Toyota и Honda Freed.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
05.09.2025 
