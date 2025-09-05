В России взлетел ввоз автомобилей частными лицами
В августе 2025 года объем ввоза новых легковых автомобилей составил 29,3 тысячи единиц, что на 67% меньше, чем в аналогичном месяце 2024 года. Напротив, импорт автомобилей с пробегом вырос на 24% и достиг 45,6 тысячи единиц, согласно данным агентства «Автостат».
Специалисты отметили заметные изменения в структуре импорта новых машин: доля физических лиц составила 46% в августе, тогда как в прошлом году она была только 14%. По абсолютным показателям это почти не изменилось – около 14 тысяч против 13 тысяч годом ранее. Снижение импорта главным образом затронуло юридические лица.
Наибольшее количество новых автомобилей в августе поступило из Китая, который занял 71,8% от общего объема. Следующими по количеству стали Киргизия с 11,3% и Казахстан с 4,6%. Доля Киргизии увеличивается, так как через эту страну экспортируются европейские марки, производимые на заводах в Китае.
Среди новых автомобилей по брендам лидирует Changan, а по моделям – Changan Uni-S.
В сегменте подержанных машин ведущую позицию занимает Япония (43,3%), за ней следуют Южная Корея (22,8%) и Китай (17,2%). При этом доля японских автомобилей на рынке б/у снижается, в то время как позиции Кореи и Китая укрепляются.
В категории автомобилей с пробегом первое место удерживают Toyota и Honda Freed.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
3 мифа о шинах для кроссоверов
|
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
|
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube