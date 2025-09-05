#
Путин рассказал, что нужно для возвращения европейских брендов

Путин: Европейские компании «ждут не дождутся», чтобы вернуться в Россию

Президент России Владимир Путин отметил на Восточном экономическом форуме, что европейские компании выражают желание вернуться в страну, как только «отпадут ограничения политического характера». Он заметил, что многие из них ушли в ущерб себе по политическим причинам и сейчас ждут момента для возвращения.

Путин подчеркнул, что Россия не закрыта для партнеров:

«Мы ни от кого не отворачивались, никого не выгоняли. У нас стабильная и предсказуемая политика, что является конкурентным преимуществом».

Президент России добавил, что стабильность важна для бизнеса, и те, кто хочет вернуться, могут сделать это, опираясь на условия, существующие в данное время.

После начала военной операции на Украине множество западных марок, включая автомобильные бренды, покинули российский рынок.

Источник:  РБК
05.09.2025 
