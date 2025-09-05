Путин рассказал, что нужно для возвращения европейских брендов

Путин: Европейские компании «ждут не дождутся», чтобы вернуться в Россию

Президент России Владимир Путин отметил на Восточном экономическом форуме, что европейские компании выражают желание вернуться в страну, как только «отпадут ограничения политического характера». Он заметил, что многие из них ушли в ущерб себе по политическим причинам и сейчас ждут момента для возвращения.

Путин подчеркнул, что Россия не закрыта для партнеров:

«Мы ни от кого не отворачивались, никого не выгоняли. У нас стабильная и предсказуемая политика, что является конкурентным преимуществом».

Президент России добавил, что стабильность важна для бизнеса, и те, кто хочет вернуться, могут сделать это, опираясь на условия, существующие в данное время.

После начала военной операции на Украине множество западных марок, включая автомобильные бренды, покинули российский рынок.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.