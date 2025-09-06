#
Скидки на автомобили сохранятся в сентябре: эксперт назвал причины

Эксперт Иванов: дилеры не будут резко отказываться от скидок на машины

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф», сообщил, что в настоящий момент запас автомобилей у дилеров и дистрибьюторов составляет примерно 400 000 единиц, чего хватает на 3-4 месяца.

Он подчеркнул, что ситуация со складскими запасами различается у разных брендов, добавив, что наблюдается тенденция сокращения стоков, но при этом в целом машин на складах остается пока еще довольно много.

Кроме того, Иванов выразил мнение, что в сентябре не следует ожидать массового отказа от скидок на авто.

Комментарий эксперта

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф»:

Скорее всего, мы увидим некую корректировку, особенно для тех моделей и марок, у которых запасы уже нормализовались. Однако резких изменений, безусловно, не произойдет.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
06.09.2025 
Фото:Depositphotos
