Какие места на дорогах чаще всего выбирают мошенники для организации автоподстав

Страховщики назвали 5 мест на дорогах, где орудуют автоподставщики

Злоумышленники чаще всего выбирают для организации подставных ДТП дорожные круги, светофоры и нерегулируемые перекрестки. Об этом сообщают представители российских страховых компаний.

Михаил Полозков, директор департамента по борьбе с мошенническими рисками «Ингосстраха», пояснил, что мошенники зачастую ловят водителей, особенно грузовых автомобилей, на съезде с левой полосы кругового движения, устраивая столкновения.

В этом случае мошенник оказывается правым по правилам дорожного движения, получает денежную компенсацию и затем самостоятельно ремонтирует свой автомобиль, продолжая свою преступную деятельность.

Иван Попов, директор департамента урегулирования убытков автотранспорта компании «МАКС», добавил, что следующими по популярности местами для мошенников являются перекрестки равнозначных дорог, где они провоцируют водителей на нарушение правила «помехи справа». Часто злоумышленники создают аварийные ситуации на пересечении неравнозначных дорог, притворяясь, будто пропускают другие машины, а затем резко ускоряются и врезаются в них.

Также популярны схемы мошенников около светофоров, когда один автомобиль останавливается с включенной «аварийкой», а другой делает вид, что дает сигнал на объезд, но на самом деле врезается в жертву. Ещё один вариант – это подставы на съездах с МКАДа, где автомобилисты прячутся в скрытой зоне и внезапно тормозят перед движущимся водителем, когда он отвлекается.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.

Источник:  Газета.Ru
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
06.09.2025 
Фото:Depositphotos
