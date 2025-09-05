#
Рынок тяжелых грузовиков в кризисе

«Автостат»: продажи на рынке тяжелых грузовиков в РФ рухнули на 60%

Российский рынок новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV) в августе 2025 года продемонстрировал катастрофическое падение.

Согласно данным агентства «Автостат», в течение месяца было реализовано лишь 3 682 единицы техники, что на 59,5% меньше, чем в августе прошлого года.

Снижение фиксируется по всем сегментам: продажи седельных тягачей просели на 71%, самосвалов на 68%, фургонов на 61% и бортовых версий на 50%. Относительно неплохо чувствует себя лишь сегмент спецтехники (-16%), где высока доля государственных и муниципальных заказов.

Несмотря на общий обвал, структура рыночного лидерства сохранилась. Бесспорным лидером остается отечественный КАМАЗ, продавший 1165 машин и занимающий долю 31,6% рынка.

Вслед за ним расположились китайские производители: Shacman (584 шт.), Sitrak (383 шт.), HOWO (285 шт.) и FAW (236 шт.). В модельном рейтинге первенство удерживает китайский тягач Sitrak C7H с долей 10,4%.

За первые восемь месяцев 2025 года объем продаж тяжелых грузовиков составил 29,3 тыс. единиц, что на 57,2% ниже показателей аналогичного периода 2024 года.

На рынке скопились десятки тысяч нераспроданных машин. Техники, что есть, с лихвой хватит на этот год и на начало следующего, ранее рассказал в интервью «За рулем» генеральный директор компании «А8 Экспо» Сергей Рыбчак.

Источник:  «Автостат»
