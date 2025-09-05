В России серьезно улучшилась инфраструктура для электромобилей

Этим летом на станциях «Энергия Москвы» более 160 тысяч раз зарядили электрокары

В столице установлено более 350 зарядных станций «Энергия Москвы». Они размещены почти в 100 районах города: в местах с интенсивным транспортным потоком, а также около важных городских объектов и центров притяжения.

Летом 2025 года ими пользовались на 30% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Все больше горожан выбирают бесшумные и экологически чистые электромобили. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем удобную и доступную зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Сегодня проект «Энергия Москвы» – это более 350 зарядных станций. К 2030 году установим свыше 4 тыс. таких ЭЗС.

Зарядные станции проекта «Энергия Москвы» оборудованы всеми популярными на рынке типами коннекторов. Кроме того, более 80 из них оборудованы коннектором GB/T. Благодаря этому заряжаться на них могут самые современные модели электромобилей. Для удобства пользователей в местах с интенсивным транспортным потоком размещены быстрые станции мощностью до 150 кВт, время подзарядки на них составляет около 30 минут.

Найти свободную станцию, построить маршрут к ней и забронировать зарядную сессию можно в приложении «Московский транспорт».

