Мерседес показал новый Гелендваген с открытым верхом

Mercedes-Benz готовит возрождение кабриолета G-класса

В модельном ряду Mercedes-Benz G-Class появится внедорожник с открытым верхом.

Немецкий автопроизводитель намекнул на это, разместив тизерное изображение будущего кабриолета с мягкой складной крышей типа «ландо».

Новый Гелендваген будет доступен практически на всех рынках, где представлены автомобили Mercedes-Benz, включая США. Однако даты выхода на рынок и характеристики автомобиля пока не известны.

Учитывая, что компания уже обновила модельный ряд Mercedes-Benz G-Class в преддверии 2025 года, вполне возможно, что новый автомобиль дебютирует в рамках модельного года 2026.

Mercedes-Benz G-Class с мягкой складной крышей типа «ландо»
Mercedes-Benz G-Class с мягкой складной крышей типа «ландо»

Стоит отметить, что последней моделью G-Class с открытым верхом была эксклюзивная версия Mercedes-Maybach G650 Landaule, выпущенная в 2018 году в ограниченном числе всего 99 экземпляров.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.

Источник:  Car and Driver
Ушакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
07.09.2025 
Фото:Mercedes-Benz
Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+3