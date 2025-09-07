Мерседес показал новый Гелендваген с открытым верхом

Mercedes-Benz готовит возрождение кабриолета G-класса

В модельном ряду Mercedes-Benz G-Class появится внедорожник с открытым верхом.

Немецкий автопроизводитель намекнул на это, разместив тизерное изображение будущего кабриолета с мягкой складной крышей типа «ландо».

Новый Гелендваген будет доступен практически на всех рынках, где представлены автомобили Mercedes-Benz, включая США. Однако даты выхода на рынок и характеристики автомобиля пока не известны.

Учитывая, что компания уже обновила модельный ряд Mercedes-Benz G-Class в преддверии 2025 года, вполне возможно, что новый автомобиль дебютирует в рамках модельного года 2026.

Mercedes-Benz G-Class с мягкой складной крышей типа «ландо»

Стоит отметить, что последней моделью G-Class с открытым верхом была эксклюзивная версия Mercedes-Maybach G650 Landaule, выпущенная в 2018 году в ограниченном числе всего 99 экземпляров.

