На рынок вышел крупный седан от дизайнера Rolls-Royce по привлекательной цене
Китайская автомобильная компания SAIC начала предпродажи седана Roewe M7 DMH, цена которого варьируется от 97 800 до 114 800 юаней (примерно 1,11 – 1,3 млн рублей).
Это первая серийная модель, разработанная под руководством Йозефа Кабана, который ранее занимал пост главного дизайнера Rolls-Royce.
Данный автомобиль выделяется значительным запасом хода в 2050 км (по стандарту CLTC) и 160 км на электрической энергии, что делает его более эффективным по сравнению с конкурентами: Geely Galaxy A7 (150 км), Changan Nevo A05 (145 км), Chery Fulwin A8 (145 км) и BYD Seal 07 DM-i (125 км).
Габариты Roewe M7 DMH составляют 4940×1890×1510 мм, а колесная база равна 2820 мм. Таким образом, он сопоставим по размерам с Honda Accord и Mazda6. Снаряженная масса автомобиля составляет 1670 кг, а радиус разворота – 5,8 м.
Силовая установка включает в себя 1,5-литровый двигатель мощностью 110 л.с. (135 Н·м, КПД 43%) и электромотор мощностью 184 л.с. (330 Н·м), работающий на батарее ёмкостью 19,7 кВт·ч. Максимальная скорость составляет 185 км/ч, а расход топлива равен 2,91 л/100 км, разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.
Интерьер автомобиля оборудован D-образным рулем с функцией подогрева, 10,25-дюймовой приборной панелью и 15,6-дюймовым экраном 2,5K, работающим на чипе Qualcomm Snapdragon 8155 и оснащенным ИИ-ассистентом Doubao от ByteDance. Вместимость багажника составляет 527 литров и включает 28 отсеков для хранения.
