На рынок вышел крупный седан от дизайнера Rolls-Royce по привлекательной цене

SAIC запустила продажи седана Roewe M7 DMH по цене от 1,11 млн рублей

Китайская автомобильная компания SAIC начала предпродажи седана Roewe M7 DMH, цена которого варьируется от 97 800 до 114 800 юаней (примерно 1,11 – 1,3 млн рублей).

Это первая серийная модель, разработанная под руководством Йозефа Кабана, который ранее занимал пост главного дизайнера Rolls-Royce.

Данный автомобиль выделяется значительным запасом хода в 2050 км (по стандарту CLTC) и 160 км на электрической энергии, что делает его более эффективным по сравнению с конкурентами: Geely Galaxy A7 (150 км), Changan Nevo A05 (145 км), Chery Fulwin A8 (145 км) и BYD Seal 07 DM-i (125 км).

Roewe M7 DMH

Габариты Roewe M7 DMH составляют 4940×1890×1510 мм, а колесная база равна 2820 мм. Таким образом, он сопоставим по размерам с Honda Accord и Mazda6. Снаряженная масса автомобиля составляет 1670 кг, а радиус разворота – 5,8 м.

Силовая установка включает в себя 1,5-литровый двигатель мощностью 110 л.с. (135 Н·м, КПД 43%) и электромотор мощностью 184 л.с. (330 Н·м), работающий на батарее ёмкостью 19,7 кВт·ч. Максимальная скорость составляет 185 км/ч, а расход топлива равен 2,91 л/100 км, разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

Интерьер Roewe M7 DMH

Интерьер автомобиля оборудован D-образным рулем с функцией подогрева, 10,25-дюймовой приборной панелью и 15,6-дюймовым экраном 2,5K, работающим на чипе Qualcomm Snapdragon 8155 и оснащенным ИИ-ассистентом Doubao от ByteDance. Вместимость багажника составляет 527 литров и включает 28 отсеков для хранения.