Kia готовит обновленную версию своего флагманского крупного внедорожника

Представлен первый рендер обновленного внедорожника Kia Telluride 2026

Kia готовится к обновлению своего флагманского внедорожника Telluride, который уже проходит тестирование на общественных дорогах.

В Сети появилось множество фотографий автомобиля в камуфляже, а ресурс Carscoops представил первый рендер, основанный на живых снимках, а также раскрыл некоторые технические характеристики.

Обновленный Telluride станет более «квадратным» и будет напоминать Hyundai Palisade. В нижней части версии X-Pro, отображенной на рендере, предусмотрены оранжевые проушины, обрамляющие воздухозаборник.

Сбоку машина будет иметь «парящую» крышу и черные передние стойки, а колесные арки дополнили цветными вставками для более спортивного вида. Сзади внедорожник получит вертикальную заднюю дверь, схожую с Range Rover, и затемненные задние фонари.

Внутреннее пространство трехрядного девятиместного Telluride 2026 будет схоже с электрическим EV9. Главные особенности интерьера – более широкая центральная консоль с отдельной нишей, электрически регулируемые сиденья с массажной функцией и раздельные сиденья второго ряда. Также в наличии будет цифровая приборная панель и медиасистема с большим экраном. Внедорожник поддержит цифровые ключи, которые можно будет использовать через смартфон, и в гибридной версии предусмотрят систему V2L для питания внешних устройств.

Под капотом базовой модели стоит 3,5-литровый мотор Smartstream GDi V6 мощностью 287 лошадиных сил и 352 Нм крутящего момента. Гибридная версия будет иметь 329 л.с. на базе 2,5-литрового двигателя.

Новый Telluride 2026 будет конкурировать с Chevrolet Traverse, Toyota Grand Highlander, Mazda CX-90, Ford Explorer, Honda Pilot и Nissan Pathfinder. По предварительной информации, автомобиль будет представлен в этом году, а продажи начнутся в начале 2026 года. Производство будет осуществляться на заводе Kia KMMG в Вест-Пойнте, штат Джорджия, США.