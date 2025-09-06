Хорошо известный семейный кроссовер Kia снова можно купить в России

В РФ возобновились продажи кроссоверов Kia Sportage по цене от 2,32 млн рублей

На данный момент в продаже находятся несколько сотен Kia Sportage, поступивших из параллельного импорта, цены на которые начинаются от 2 320 000 рублей.

По информации одного из объявлений, приобрести новый Kia Sportage можно через компанию из Владивостока, где указана цена с учетом льготного утильсбора, поскольку автомобиль будет оформлен на покупателя.

Для сравнения, цена китайского Jaecoo J7 составляет от 2 909 900 рублей, Jetour Dashing – от 2 489 900 рублей, а Geely Atlas обойдется минимум в 3 512 990 рублей.

Базовая версия Kia Sportage комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 лошадиных сил, сочетающимся с восьмиступенчатым автоматом и передним приводом.

Kia Sportage

Среди оборудования присутствуют светлый тканевый интерьер, кожаный руль, цифровая приборная панель, климат-контроль, электрорегулировка передних сидений и бесключевой доступ с кнопкой запуска.

Интерьер Kia Sportage

Существуют более мощные варианты кроссовера. Например, версия с 2,0-литровым двигателем мощностью 236 л.с. доступна за 2 480 000 рублей, а полноприводный Sportage с 2,0-литровым атмосферным мотором за 2 760 000 рублей. Также предлагается версия с 180-сильным турбомотором объемом 1,6 литра, которая стоит минимум 2 800 000 рублей.

Заказать новые Kia Sportage можно в Омске, Севастополе, Симферополе, Новосибирске, Оренбурге и других крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, где кроссоверы также имеются в наличии.