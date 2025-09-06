#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Хорошо известный семейный кроссовер Kia снова можно купить в России

В РФ возобновились продажи кроссоверов Kia Sportage по цене от 2,32 млн рублей

На данный момент в продаже находятся несколько сотен Kia Sportage, поступивших из параллельного импорта, цены на которые начинаются от 2 320 000 рублей.

Рекомендуем
Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

По информации одного из объявлений, приобрести новый Kia Sportage можно через компанию из Владивостока, где указана цена с учетом льготного утильсбора, поскольку автомобиль будет оформлен на покупателя.

Для сравнения, цена китайского Jaecoo J7 составляет от 2 909 900 рублей, Jetour Dashing – от 2 489 900 рублей, а Geely Atlas обойдется минимум в 3 512 990 рублей.

Базовая версия Kia Sportage комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 лошадиных сил, сочетающимся с восьмиступенчатым автоматом и передним приводом.

Kia Sportage
Kia Sportage
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Среди оборудования присутствуют светлый тканевый интерьер, кожаный руль, цифровая приборная панель, климат-контроль, электрорегулировка передних сидений и бесключевой доступ с кнопкой запуска.

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Существуют более мощные варианты кроссовера. Например, версия с 2,0-литровым двигателем мощностью 236 л.с. доступна за 2 480 000 рублей, а полноприводный Sportage с 2,0-литровым атмосферным мотором за 2 760 000 рублей. Также предлагается версия с 180-сильным турбомотором объемом 1,6 литра, которая стоит минимум 2 800 000 рублей.

Заказать новые Kia Sportage можно в Омске, Севастополе, Симферополе, Новосибирске, Оренбурге и других крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, где кроссоверы также имеются в наличии.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 8548
06.09.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32