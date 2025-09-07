#
В России скоро начнутся продажи автомобилей нового отечественного бренда

На российском рынке появится новый бренд легких коммерческих автомобилей Normax

В скором времени на российском авторынке появится новый отечественный бренд – Normax.

Фургон Normax
Фургон Normax

Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

По информации Telegram-канала «Грузовики и вообще», под этой маркой будут представлены легкие коммерческие автомобили Dongfeng с полукапотной компоновкой. Первой моделью станет переименованный цельнометаллический фургон Dongfeng K33.

Фургон обладает грузоподъемностью в 910 кг и под капотом у него установлен 2,0-литровый турбодизель Renault-Nissan мощностью 143 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Фургон Normax
Фургон Normax
Производитель предоставляет гарантию на автомобиль сроком на 3 года или на пробег в 100 тыс. км.

В стандартную комплектацию войдут подушки безопасности, задние парковочные датчики, кондиционер и круиз-контроль. Цены на эту модель пока не озвучены, но на официальном сайте уже доступна возможность оставить заявку на ее покупку.

Источник:  Грузовики и вообще
Лежнин Роман
Фото:Normax
07.09.2025 
Фото:Normax
