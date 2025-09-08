#
Тихий уход: как распознать умирающий аккумулятор до того, как он вас подведет

Необычные звуки из-под капотa могут сигнализировать о несправном аккумуляторе

От состояния аккумуляторной батареи зависит не просто возможность запустить двигатель, а общая надежность всего электрооборудования машины.

Например, двигатель начинает запускаться с неохотой, стартер крутится вяло и с заметной задумчивостью. На приборной панели могут точечно загораться индикаторы, сигнализируя о сбоях в питании. Иногда можно услышать и необычные звуки из-под капотa – слабое шипение или потрескивание, говорящие о внутренних проблемах.

К более осязаемым проявлениям старения относится задержка в работе электронных систем после поворота ключа, когда магнитола или стеклоподъемники приходят в себя не сразу. Постоянная необходимость подзаряжать батарею от сетевого устройства – это уже серьезный звоночек. Явным сигналом тревоги является появление легкого запаха сероводорода (тухлых яиц) и белесый налет коррозии на клеммах, который нарушает контакт.

Для более точной оценки полезно иметь под рукой мультиметр. Напряжение на клеммах при заглушенном двигателе ниже 12,4 Вольт – это тревожный сигнал, говорящий о недозаряде и потере емкости.

Особое внимание стоит уделить такому параметру, как мощность холодного пуска (CCA). Именно он определяет, сможет ли батарея провернуть коленвал в зимнюю стужу, когда масло густеет. Если в мороз стартер едва шевелится, а аккумулятор не выдает нужного тока, его надежность можно ставить под сомнение.

08.09.2025 
