ПАЗ начинает выпуск принципиально нового автобуса — подробности!

Автобус Citymax-8 серийного образца сфотографировали около завода ПАЗ

На Павловском автобусном заводе идет подготовка к производству новой модели – низкопольного автобуса Citymax 8.

Новинку сфотографировали у проходной ПАЗа – судя по госномерам и информационным табличкам, перед нами автобус уже серийного образца, готовый к движению по дорогам общего пользования. Ранее Citymax-8 показывали лишь в выставочном варианте – как сообщал «За рулем», машину длиной 8,1 метра с 32 пассажирскими местами планируют запустить в серию уже в 2025 году.

Ранее ПАЗ Citymax-8 фигурировал под названием Валдай City, и это объяснимо: машина позиционируется как аналог ГАЗель City, однако является более крупной машиной, построенной на базе бескапотного среднетоннажника Валдай Next.

На рынок, судя по последним сообщениям, пойманная в кадр модель пойдет именно как ПАЗ Citymax-8. Такие машины будут оснащать дизелями G 2.5 мощностью 150 л.с. (Евро-5) в паре с 6-ступенчатой механикой. Среди сильных качеств «восьмерки» называются широкая дверь, низкий пол в центральной части салона, задняя пневмоподвеска, дисковые тормоза всех колес, системы ABS и противобукса, а также невосприимчивый к коррозии композитный кузов.