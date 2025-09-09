BMW X1 за 1,5 млн: список скрытых угроз при покупке б/у кроссовера

Эксперт «За рулем»: за 1,5 млн рублей можно купить BMW X1 с пробегом

Полтора миллиона рублей – своеобразная граница между новым бюджетным и подержанным премиальным автомобилем. Пока одни покупатели присматриваются к новенькой Ладе Искре, другие отправляются на вторичный рынок в поисках более статусной машины. Один из интересных вариантов в этом сегменте – BMW X1 первого поколения (кузов E84) образца 2012-2014 годов.

Несомненный плюс «баварца» – высочайшее качество лакокрасочного покрытия и оцинковки кузова. Даже спустя годы эксплуатации оголенные металлические элементы часто остаются нетронутыми коррозией, при условии, что они оригинальны и не пострадали от некачественного ремонта.

Однако главное внимание при выборе все же следует уделить силовым агрегатам.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Базовый бензиновый мотор N46 объемом 2 литра и мощностью 150 л.с. встречается на заднеприводных версиях. У него есть несколько врожденных проблем.

Он очень термонагружен. Поэтому важно следить за состоянием системы охлаждения. Следствием постоянной высокой температуры стало то, что сальники быстро дубеют.

Так что стоит проверить двигатель на предмет течей и запотевания.

Часто встречаются машины с полным приводом и 2,0-литровым дизелем N47. Болячкой этого мотора стал низкий ресурс цепи ГРМ. Проблема в том, что для ее замены нужно снимать мотор – она расположена в районе задней стенки.

Со временем может разочаровать и салон автомобиля, отмечает эксперт. Качество отделочных материалов у BMW 2000-х годов заметно снизилось. Особенно уязвима искусственная кожа – она быстро теряет вид, может трескаться и вытираться.

Автоматическая коробка передач ZF 6HP известна своей надежностью, и производитель заявляет, что масло в ней рассчитано на весь срок службы. Но для максимального продления жизни агрегата специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать сервисным вмешательством. Оптимальный интервал для замены трансмиссионной жидкости – каждые 60-80 тысяч км. Вместе с маслом желательно менять или как минимум промывать фильтр, который интегрирован в неразборный пластиковый поддон.