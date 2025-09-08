В России появилась возможность купить новый кроссовер Toyota по цене Весты

В РФ возобновились продажи кроссоверов Toyota Raize по цене от 2 млн рублей

На российском авторынке снова появился компактный и недорогой кроссовер – Toyota Raize, благодаря параллельному импорту.

Автомобиль, ориентированный на рынок Индии и другие развивающиеся страны, уже доступен как в наличии, так и под заказ, при этом стоит от 2 000 000 рублей.

Интересно, что некоторые модели Lada имеют более высокую стоимость. Например, кросс-седан Lada Vesta Cross в самой полной комплектации Techno, с 122-сильным мотором и вариатором, стоит от 2 077 000 рублей, а кросс-универсал Vesta SW Cross с аналогичным оснащением имеет цену в 2 197 000 рублей.

Что касается Toyota Raize, то минимальная цена в 2 000 000 рублей предлагается омской компанией за версию с базовым атмосферным двигателем мощностью 87 л.с. и объемом 1,2 литра, вариатором и передним приводом. Автомобиль, ввезенный из Японии, имеет праворульную компоновку, но оснащение довольно богатое: мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, электростеклоподъемники, Isofix, подлокотник с боксом, подстаканники, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и подогрев передних сидений.

Кроме того, Toyota Raize предлагает однозонный климат-контроль, светодиодные дневные ходовые огни, противотуманки, многофункциональный руль, цифровую приборную панель, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе.

Если же вы готовы потратить еще 15 тысяч рублей, в Хабаровске можно приобрести аналогичный кроссовер с двигателем 1,0 литра и 98 л.с. Вместе с вариатором D-CVT он потребляет в среднем 5,37 литра топлива на 100 км.

Во многих других регионах представлены только версии с данным двигателем. Например, в Улан-Удэ цена составляет 2 050 000 рублей. В Екатеринбурге представлен леворульный вариант с немного упрощенным оснащением за 2 400 000 рублей. Различные предложения на Toyota Raize варьируются: в Сочи цена составляет 2 479 000 рублей, в Омске – 2 485 000 рублей, а в Магнитогорске леворульный экземпляр из ОАЭ может обойтись в 3 000 000 рублей.