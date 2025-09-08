#
В российских автосалонах появился новый добротный семейный кроссовер

Ольга Антюшина: Кроссовер Tenet T8 появился в шоу-румах российских дилеров

Семиместный кроссовер Tenet T8, который уже доступен для предзаказа, начал поступать к российским дилерам.

Новинка появилась в шоу-румах и на складах официальных дилеров, сообщила директор дивизиона «АвтоСпецЦентр Химки» Ольга Антюшина агентству «Автостат».

Цена Tenet T8 в комплектации Prime составляет 3 540 000 рублей, а в версии Ultra – 3 790 000 рублей. Антюшина отметила, что наибольший интерес будет к автомобилям в комплектации Ultra из-за большего количества опций.

Разница в стоимости между комплектациями достигает 250 тысяч рублей, и многие покупатели готовы переплатить за лучшее оснащение. Она также прогнозирует, что по продажам новый T8 займет третье место в модельной линейке Tenet, учитывая его цену и размеры.

Основными конкурентами Tenet T8 на российском рынке являются Geely Atlas, Haval F7/F7x и Changan CS75. Особым преимуществом Tenet Т8 является то, что это абсолютно новая модель с богатым оснащением и современной мультимедией.

Кроссовер обладает 7-местным салоном и производится в России, что делает его более доступным по цене по сравнению с основными конкурентами. Поэтому покупатели Geely Atlas и Haval F7/F7x могут выбрать Tenet T8 из-за перечисленных факторов.

Кроссовер оснащен 2-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. при 5500 об/мин, работающим совместно с роботизированной коробкой передач.

Tenet T8
Tenet T8
Tenet T8
Источник:  Автостат
Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 2243
08.09.2025 
Фото:Auto.ru
