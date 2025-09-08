#
АВТОВАЗ отзывает почти 23 тысячи внедорожников семейства Niva

Внедорожники Niva Travel и Niva Legend 2021-2024 годов получат блоки ЭРА-ГЛОНАСС

Волжский автозавод объявил сразу две отзывных кампании по внедорожникам Lada Niva Travel и Niva Legend, сообщает официальный сайт Росстандарта.

Отзыву подлежат следующие внедорожники:

  • 14 024 автомобиля Lada Niva Travel, реализованных в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года;
  • 8912 автомобилей Lada Niva Legend, переданных клиентам с 31 октября 2021 г. по 2 мая 2024 года.

Таким образом, в отзывной кампании участвует 22 936 внедорожников, выпущенных в «санкционный» период, когда автозавод не мог обеспечивать выпускаемую технику блоками вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, но взял на себя обязательство доустановить эти блоки позже.

На внедорожники Niva Travel указанного периода будут устанавливать блоки ЭРА-ГЛОНАСС, а классические Нивы Legend, помимо этого, будут дополнительно комплектовать блоком управления системой подушек безопасности. Как известно, в Ниве первого поколения блок вызова экстренных служб «завязан» на работу подушки безопасности в водительском сиденье, которую пришлось добавить в конструкцию при повсеместном внедрении системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Дилеры Lada будут связываться с владельцами машин, выпущенных в указанные периоды, но те могут и сами «пробить» VIN по перечню во вкладке «документы» на сайте Росстандарта, либо воспользоваться интерактивным поиском – и понять, надо ли ехать в сервис. Разумеется, все работы будут бесплатными.

Источник:  Росстандарт
Иннокентий Кишкурно
Фото:За рулем
08.09.2025 
Фото:За рулем
0