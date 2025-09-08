#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...

Это самый мощный Porsche 911 в истории: появились подробности и фото

Porsche представил 911 Turbo S 992.2 с гибридной установкой и мощностью 711 л.с.

Компания Porsche анонсировала обновленную версию спорткара 911 Turbo S под индексом 992.2, который стал самой мощной модификацией в истории данной модели.

Рекомендуем
Машина – не без огонька! Первый тест горячей новинки АВТОВАЗа

Главное новшество – это гибридная силовая установка, состоящая из 3,6-литрового двигателя и электрического турбокомпрессора. В результате общая мощность теперь составляет 711 л.с. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды, до 200 км/ч – за 8,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 320 км/ч.

Внешний вид спорткара изменился незначительно: общий силуэт остался прежним, но оптика теперь выглядит более выразительно. Передний бампер получил вертикальные воздухозаборники для лучшего охлаждения и визуального увеличения передней части. Также сзади установлен новый диффузор.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Покупателям доступны свыше 100 вариантов окраски кузова, включая диски Turbo Exclusive Design с карбоновыми спицами цвета Neodyme, облегченной крышей, а также задние фонари Exclusive Design и карбоновые воздухозаборники.

Впервые в модели предусмотрены облегченные рычаги стеклоочистителей, которые на 50% легче стандартных. Интерьер можно дополнить декоративной строчкой контрастного цвета, персонализированным тиснением, кожаными консолями и накладками на пороги с тонкой строчкой.

Ожидается, что продажи новой модели в США начнутся весной 2026 года. Рекомендуемая цена для купе составит от 270 300 долларов, а для кабриолета – от 284 300 долларов.

Porsche 911 Turbo S
Porsche 911 Turbo S
Porsche 911 Turbo S
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Porsche
Количество просмотров 306
08.09.2025 
Фото:Porsche
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Porsche 911

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв