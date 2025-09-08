Это самый мощный Porsche 911 в истории: появились подробности и фото

Porsche представил 911 Turbo S 992.2 с гибридной установкой и мощностью 711 л.с.

Компания Porsche анонсировала обновленную версию спорткара 911 Turbo S под индексом 992.2, который стал самой мощной модификацией в истории данной модели.

Главное новшество – это гибридная силовая установка, состоящая из 3,6-литрового двигателя и электрического турбокомпрессора. В результате общая мощность теперь составляет 711 л.с. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды, до 200 км/ч – за 8,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 320 км/ч.

Внешний вид спорткара изменился незначительно: общий силуэт остался прежним, но оптика теперь выглядит более выразительно. Передний бампер получил вертикальные воздухозаборники для лучшего охлаждения и визуального увеличения передней части. Также сзади установлен новый диффузор.

Покупателям доступны свыше 100 вариантов окраски кузова, включая диски Turbo Exclusive Design с карбоновыми спицами цвета Neodyme, облегченной крышей, а также задние фонари Exclusive Design и карбоновые воздухозаборники.

Впервые в модели предусмотрены облегченные рычаги стеклоочистителей, которые на 50% легче стандартных. Интерьер можно дополнить декоративной строчкой контрастного цвета, персонализированным тиснением, кожаными консолями и накладками на пороги с тонкой строчкой.

Ожидается, что продажи новой модели в США начнутся весной 2026 года. Рекомендуемая цена для купе составит от 270 300 долларов, а для кабриолета – от 284 300 долларов.