В России появился новый седан крупнее и дешевле Камри: сколько он стоит?

В РФ открыт прием заказов на седан Chevrolet Malibu XL от 2,25 млн рублей

В России стартовал прием заказов на новый бизнес-седан Chevrolet Malibu XL, который превышает по длине Toyota Camry, но при этом предлагается по более низкой цене – от 2,25 млн рублей.

Это существенно дешевле моделей Geely Preface (от 3 357 990 рублей) и Chery Arrizo 8 (от 2 810 000 рублей), которые также находятся в этом классе. Цена Lada Aura – от 2 599 000 рублей, но со снижением при полной оплате наличными можно приобрести её на 400 тысяч рублей дешевле.

Во Владивостоке новый Chevrolet Malibu XL можно заказать за минимальные 2 252 420 рублей. Хотя комплектация считается «Базовой», снимки показывают, что седан имеет кожаную отделку салона, кожаный мультируль, бесключевой доступ, панорамную крышу с люком и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.

Кроме того, автомобили из Китая, как правило, включают круиз-контроль, камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, датчики парковки спереди и сзади, а также систему фильтрации воздуха и пакет систем активной безопасности (ADAS), которые включают предупреждения о лобовых столкновениях, о выезде из полосы, обнаружение пешеходов и мониторинг слепых зон.

Предлагаемая во Владивостоке версия оборудована 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 169 л. с. (250 Нм) в сочетании с девятиступенчатым автоматом. Более мощный вариант с 2,0-литровым турбомотором на 233 л. с. можно заказать в Воронеже за 2 500 000 рублей, включая все расходы и утильсбор.