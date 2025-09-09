#
Секрет экономии топлива: как круиз-контроль сокращает расход до 30%

Эксперты: круиз-контроль помогает водителю экономить топливо

Поддерживая постоянную скорость движения, круиз-контроль исключает резкие ускорения и торможения, которые значительно увеличивают потребление топлива, напоминают эксперты издания Pravda.Ru.

Экономия особенно заметна на трассах и загородных шоссе, где электронный помощник оптимизирует работу двигателя, сохраняя до 30% топлива по сравнению с ручным управлением.

Современные активные системы круиз-контроля способны адаптироваться к дорожной ситуации, автоматически регулируя скорость в потоке машин.

Для максимальной эффективности специалисты рекомендуют использовать систему на скоростях 100-110 км/ч и избегать агрессивного стиля вождения, который сводит на нет все преимущества автоматического поддержания скорости.

Принцип экономии прост: электронный блок управления дроссельной заслонкой поддерживает оптимальные обороты двигателя, избегая характерных для человека «перегазовок» и неравномерного темпа движения. Это не только снижает расход топлива, но и уменьшает износ шин и тормозных колодок.

На автомагистраляхэкономия может составить до 12-15%, на загородных трассах – до 25-30%, в смешанном цикле – 7-10%.

Регулярное использование круиз-контроля на длинных дистанциях не только экономит топливо, но и снижает усталость водителя, делая поездки более комфортными и безопасными.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
09.09.2025 
Фото:Depositphotos
