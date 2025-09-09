#
На рынок вышла обновленная версия недорогого и безопасного кроссовера

Стартовали предпродажи обновленного Deepal S07 в КНР по цене от 1,8 млн рублей

В Китае стартовали предварительные продажи обновленного кроссовера Changan Deepal S07.

Автомобиль представлен в пяти комплектациях с ценами от 156,9 до 173,9 тысячи юаней (примерно 1,8-2 млн рублей по текущему курсу).

Внешний вид новой модели отличается измененной оптикой и двухцветным кузовом. В интерьере появились новый разделительный тоннель и рулевое колесо. Среди инноваций – комплекс автономного вождения Huawei Qiankun Smart driving ADS SE.

Размеры Deepal S07 составляют 4750х1930х1625 мм. Кроссовер оснастили 1,5-литровым ДВС в роли генератора и электромотором на задней оси мощностью 238 л.с., при этом электрический запас хода составляет 285 км.

Deepal считается премиальным брендом в Китае. История марки началась в 2008 году, когда концерн Changan инвестировал в дочернее предприятие Changan New Energy Automobile.

В настоящее время эта компания лишь на 51% принадлежит Changan, среди ее акционеров есть и независимые инвесторы, включая Huawei.

Changan Deepal S07
Changan Deepal S07
Источник:  SpeedMe
Лежнин Роман
Фото:Changan
09.09.2025 
Фото:Changan
