Продажи нового экономичного кроссовера из Беларуси стартуют уже в этом месяце

Прием предзаказов на кроссовер Belgee X80 PHEV стартует 15 сентября в Беларуси

Дилеры Belgee в Беларуси начинают принимать предзаказы на подключаемый гибридный кроссовер X80 PHEV.

Автосалоны по всей стране предложат единственную комплектацию Max, но это топовая версия. Первые 440 покупателей, сделавших заказ, смогут получить уникальные сувениры от производителя.

Прием предзаказов стартует 15 сентября, а продажи модели начнутся до конца месяца.

Кроссовер обладает размерами 4740х1905х1685 мм и колесной базой 2755 мм. Объем багажника варьируется от 482 до 1182 литров, а клиренс составляет 172 мм.

Belgee X80 PHEV

Гибридная силовая установка представляет собой последовательно-параллельное соединение: 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 112 л. с. работает в тандеме с электродвигателем на 218 л. с. и аккумулятором ёмкостью 19,1 кВт∙ч. Общий запас хода автомобиля свыше 940 км в комбинированном цикле.

Belgee X80 PHEV