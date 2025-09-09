#
Продажи нового экономичного кроссовера из Беларуси стартуют уже в этом месяце

Прием предзаказов на кроссовер Belgee X80 PHEV стартует 15 сентября в Беларуси

Дилеры Belgee в Беларуси начинают принимать предзаказы на подключаемый гибридный кроссовер X80 PHEV.

Прием предзаказов стартует 15 сентября, а продажи модели начнутся до конца месяца.

Кроссовер обладает размерами 4740х1905х1685 мм и колесной базой 2755 мм. Объем багажника варьируется от 482 до 1182 литров, а клиренс составляет 172 мм.

Belgee X80 PHEV
Belgee X80 PHEV

Гибридная силовая установка представляет собой последовательно-параллельное соединение: 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 112 л. с. работает в тандеме с электродвигателем на 218 л. с. и аккумулятором ёмкостью 19,1 кВт∙ч. Общий запас хода автомобиля свыше 940 км в комбинированном цикле.

Belgee X80 PHEV
Belgee X80 PHEV
Источник:  Belgee
Фото:Belgee
09.09.2025 
