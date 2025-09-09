#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Россияне стали охотнее покупать японские автомобили

Возвращение Toyota: новые цены и модели на российском рынке

Несмотря на официальное приостановление деятельности в России, автомобили Toyota демонстрируют впечатляющий рост продаж через схему параллельного импорта.

Рекомендуем
Машины марки Solaris — проверили, из чего их собирают!

По данным агентства «Автостат», в августе марка вошла в топ-10 самых продаваемых в стране, что свидетельствует о сохраняющемся доверии российских потребителей к японскому бренду.

Крупные дилерские центры активно импортируют популярные модели из Китая, предлагая клиентам привлекательные цены и полный пакет документов. Бесспорным лидером продаж стал кроссовер Toyota RAV4 2025 года выпуска, доступный от 4,1 млн рублей в комплектации Adventure Ultimate с полным приводом и современным оснащением. Некоторые дилеры, такие как «Рольф», предоставляют на эти автомобили двухлетнюю гарантию.

Традиционный интерес сохраняется к седану Toyota Camry, предлагаемому в различных модификациях. Цены на модели девятого поколения начинаются от 4,35 млн рублей, в то время как более ранние версии доступны от 3,5 млн рублей.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Особого внимания заслуживает внедорожник Toyota Land Cruiser 300, стоимость которого варьируется от 12,9 до 14,5 млн рублей в зависимости от комплектации и типа двигателя. Также дилеры завезли свежие кроссоверы Toyota Highlander четвертого поколения 2025 года выпуска. Цены – от 5,7 до 5,8 млн руб. за автомобиль с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 248 л.с., полным приводом и классическим автоматом.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эксперты связывают рост спроса с укреплением рубля и привлекательными ценами. Потребители оценили возможность приобретения качественных японских автомобилей с полным юридическим сопровождением, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию. Кроме того, Toyota продолжает быть «очень сильным брендом в умах россиян».

Источник:  autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4355
09.09.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
+1