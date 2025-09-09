Россияне стали охотнее покупать японские автомобили

Возвращение Toyota: новые цены и модели на российском рынке

Несмотря на официальное приостановление деятельности в России, автомобили Toyota демонстрируют впечатляющий рост продаж через схему параллельного импорта.

По данным агентства «Автостат», в августе марка вошла в топ-10 самых продаваемых в стране, что свидетельствует о сохраняющемся доверии российских потребителей к японскому бренду.

Крупные дилерские центры активно импортируют популярные модели из Китая, предлагая клиентам привлекательные цены и полный пакет документов. Бесспорным лидером продаж стал кроссовер Toyota RAV4 2025 года выпуска, доступный от 4,1 млн рублей в комплектации Adventure Ultimate с полным приводом и современным оснащением. Некоторые дилеры, такие как «Рольф», предоставляют на эти автомобили двухлетнюю гарантию.

Традиционный интерес сохраняется к седану Toyota Camry, предлагаемому в различных модификациях. Цены на модели девятого поколения начинаются от 4,35 млн рублей, в то время как более ранние версии доступны от 3,5 млн рублей.

Особого внимания заслуживает внедорожник Toyota Land Cruiser 300, стоимость которого варьируется от 12,9 до 14,5 млн рублей в зависимости от комплектации и типа двигателя. Также дилеры завезли свежие кроссоверы Toyota Highlander четвертого поколения 2025 года выпуска. Цены – от 5,7 до 5,8 млн руб. за автомобиль с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 248 л.с., полным приводом и классическим автоматом.

Эксперты связывают рост спроса с укреплением рубля и привлекательными ценами. Потребители оценили возможность приобретения качественных японских автомобилей с полным юридическим сопровождением, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию. Кроме того, Toyota продолжает быть «очень сильным брендом в умах россиян».