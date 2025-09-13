#
Названы опции в авто, которые не только не нужны, но зачастую еще и вредны

Эксперт «Рольфа»: не все популярные функции в автомобиле безопасны и практичны

Многие востребованные опции, придающие автомобилю статусный вид, на деле могут привести к серьезным проблемам, считает директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

Машины марки Solaris — проверили, из чего их собирают!

Например, кожаная отделка панели приборов, которую ценят за роскошный вид и мягкость, под воздействием ультрафиолета и жары склонна к деформации. Некоторые бренды даже выпускают официальные бюллетени по замене таких панелей.

Панорамная крыша, создающая ощущение простора и света, таит риски протечек из-за забившихся дренажных каналов. Кроме того, даже при использовании акустического стекла уровень шума на высокой скорости часто оказывается выше, чем в автомобилях с обычной крышей.

Встроенные массажные системы в сиденьях, популярные как атрибут премиальности, редко используются регулярно после первых недель эксплуатации. Как правило, о них просто забывают. Однако они значительно усложняют конструкцию кресла, повышая риск поломок моторчиков и пневмокамер.

Аудиосистемы с 20 и более динамиками часто не раскрывают свой потенциал в условиях дорожного шума. Качество звука зависит не столько от количества динамиков, сколько от грамотной настройки и калибровки.

Активные спойлеры и другие аэродинамические элементы, придающие автомобилю спортивный вид, практически бесполезны в городских условиях, где скорости редко превышают 90 км/ч.

Колеса большого диаметра с низкопрофильной резиной ухудшают разгон, торможение и топливную экономичность. Они также снижают комфорт, повышают риск повреждения дисков о выбоины и требуют более частого проведения развала-схождения.

Ну а сенсорные панели управления вместо физических кнопок, хотя и выглядят стильно и современно, увеличивают время взаимодействия с интерфейсом и отвлекают водителя от дороги.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:Cars.com
13.09.2025 
Фото:Cars.com
