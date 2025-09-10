Представлено новое поколение одного из самых популярных седанов Lexus

Lexus представил новый седан IS 2026 модельного года: подробности о модификациях

Во вторник, 9 сентября, прошла мировая премьера седана Lexus IS нового поколения, который ожидается в продаже в начале следующего года.

В модельном ряду будут доступны две версии: IS 300h и IS 350, сообщили представители Lexus.

Внешний вид нового Lexus IS стал более выразительным благодаря крупной решетке радиатора, заниженному профилю и увеличенной ширине. Также автомобиль получил обновленную систему Lexus Safety System+, новую мультимедийную систему с 12,3-дюймовым центральным экраном, цифровую панель приборов такого же размера и обновленную отделку интерьера.

Lexus IS

Модель IS 350 будет выпускаться с задним приводом и восьмиступенчатой АКП, а также с полным приводом и шестиступенчатым автоматом.

Интерьер Lexus IS

В свою очередь, Lexus IS 300h будет доступен только в заднеприводной версии с бесступенчатым вариатором. Клиенты смогут выбирать шины размером 18 или 19 дюймов.

Информация о стоимости и дате начала продаж новинки пока не раскрыта.