Осенняя полировка защитит кузов машины. Но есть нюанс

Эксперты: агрессивная полировка накануне зимы может привести к коррозии кузова

Подготовка автомобиля к зиме часто включает полировку, но эту процедуру следует проводить с осторожностью, советуют эксперты издания Pravda.Ru.

Какая полировка не навредит кузову – изучили процесс и знаем ответ

Чтобы не навредить, важно различать два принципиально разных подхода: абразивную и защитную полировку.

Абразивная полировка, или коррекция ЛКП, – это глубокая шлифовка, снимающая верхний слой лака вместе с царапинами и потускнениями.

Машина после этого сияет, как новенькая, но вместе с повреждениями удаляется и естественный защитный слой. Обнаженный лак становится уязвимым перед зимней агрессивной средой: влагой, реагентами и солью, которые беспрепятственно проникают в микротрещины, запуская процесс коррозии. Без последующего нанесения прочного защитного состава (керамики, полимеров или воска) такая осенняя полировка ускорит старение кузова.

В отличие от нее, защитная (безабразивная) полировка действует как щит. Она не шлифует лак, а покрывает его слоем воска или синтетических компонентов. Этот барьер надежно герметизирует микротрещины, предотвращая контакт металла с влагой и солью, и придает блеск. Именно этот вид ухода рекомендован перед зимой, так как он не вредит, а продлевает жизнь лакокрасочного покрытия.

Таким образом, выбор очевиден: для осенней подготовки идеальна защитная полировка. Она создает броню против зимней агрессии. Абразивную же коррекцию лучше отложить до весны, когда исчезнет риск контакта свежего лака с реагентами. Если же глубокая полировка проведена, то нанесение защитного покрытия является не рекомендацией, а строгой необходимостью.

10.09.2025 
0