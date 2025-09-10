Популярный в России седан стал крупнее и теперь может конкурировать с Camry

Geely анонсировала четвертое поколение седана Emgrand

Компания Geely начала публиковать тизеры нового седана Emgrand, который представляет собой модель четвертого поколения.

Автомобиль претерпел значительные изменения в дизайне и увеличился в длину на 177 мм, что перемещает его из категории бюджетных автомобилей в средний класс.

Новые габариты Geely Emgrand составляют 4815х1885х1480 мм, а длина колесной базы выросла на 10 см, достигнув 2755 мм. Для сравнения, длина и колесная база текущей модели Geely Preface, позиционируемой как конкурент Toyota Camry, составляют 4825 и 2800 мм соответственно.

Новый Emgrand оснастили 1,5-литровым турбомотором, который развивает мощность 181 л.с. Размер колесных дисков также увеличился до 18 дюймов.

Несмотря на масштабные изменения модели, информация о ценах пока остается неизвестной. Ожидается, что автомобиль появится на китайском рынке в четвертом квартале 2025 года, и возможно, его премьера пройдет уже в октябре.

В дизайне нового Emgrand можно заметить сходство с недавно представленным Geely Galaxy Star 6, который также выполнен в стиле, напоминающем Mercedes-Benz.