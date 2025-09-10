#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Популярный в России седан стал крупнее и теперь может конкурировать с Camry

Geely анонсировала четвертое поколение седана Emgrand

Компания Geely начала публиковать тизеры нового седана Emgrand, который представляет собой модель четвертого поколения.

Рекомендуем
5 мифов о шинах для кроссоверов, в которые опасно верить

Автомобиль претерпел значительные изменения в дизайне и увеличился в длину на 177 мм, что перемещает его из категории бюджетных автомобилей в средний класс.

Новые габариты Geely Emgrand составляют 4815х1885х1480 мм, а длина колесной базы выросла на 10 см, достигнув 2755 мм. Для сравнения, длина и колесная база текущей модели Geely Preface, позиционируемой как конкурент Toyota Camry, составляют 4825 и 2800 мм соответственно.

Новый Emgrand оснастили 1,5-литровым турбомотором, который развивает мощность 181 л.с. Размер колесных дисков также увеличился до 18 дюймов.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Несмотря на масштабные изменения модели, информация о ценах пока остается неизвестной. Ожидается, что автомобиль появится на китайском рынке в четвертом квартале 2025 года, и возможно, его премьера пройдет уже в октябре.

В дизайне нового Emgrand можно заметить сходство с недавно представленным Geely Galaxy Star 6, который также выполнен в стиле, напоминающем Mercedes-Benz.

Geely Emgrand нового поколения
Geely Emgrand нового поколения
Geely Emgrand нового поколения
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
Источник:  Autohome
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 636
10.09.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Emgrand

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв