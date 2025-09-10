#
Мотор 1.2 (137 л. с.) и автомат: в РФ предлагают недорогой кроссовер знакомой марки

Новые кроссоверы Chevrolet Trax появились в продаже в России от 2,1 млн рублей

На волне параллельного импорта в России появился неожиданный претендент на звание бюджетника – кроссовер Chevrolet Trax.

Его главный козырь – невысокая по нынешним временам цена, которая начинается от 2,1 миллиона рублей, что делает его заметно дешевле конкурентов из Китая. К примеру, актуальный Chery Tiggo 7 Pro Max или новомодный Jaecoo J7 стоят как минимум на 400-800 тысяч рублей дороже.

Поставки нового Chevrolet Trax уже налажены компаниями из Дальнего Востока, которые доставляют автомобиль под заказ в течение недели. Даже в базовой комплектации кроссовер предлагает сенсорную мультимедийную систему, камеру заднего вида, кондиционер и электронный ручник. Более дорогие версии дополняются цифровой приборной панелью, климат-контролем, кожаным салоном и люком.

Chevrolet Trax
За 2 380 900 привезти его могут в Томске, Trax же с максимальным оснащением предлагают за 2 490 000 рублей заказать в Находке.

А за топовую «оспортивленную» комплектацию RS с адаптивным круиз-контролем, системой автоторможения и парковочным ассистентом просят около 2,9 миллиона рублей.

Chevrolet Trax
Несмотря на разницу в оснащении, все версии унифицированы под капотом: единая силовая установка – это бензиновый турбированный двигатель 1.2 литра мощностью 137 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод предлагается исключительно передний.

Алексеева Елена
Фото:Chevrolet
10.09.2025 
