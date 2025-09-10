Самый доступный седан Geely стал еще дешевле в России: сколько он теперь стоит?

Geely увеличила скидку на седан Emgrand до 345 тыс. рублей в России

Наиболее доступная модель Geely, седан Emgrand, стала еще более привлекательной благодаря увеличению так называемой «специальной выгоды», которая теперь составляет 100 тыс. рублей.

В результате, прямые скидки на все комплектации данного седана достигли 345 тыс. рублей.

Цены на модели Emgrand в России на данный момент таковы:

Standard 5MT – 1,835 млн рублей;

Comfort 5MT – 1,899 млн рублей;

Comfort 6AT – 2,049 млн рублей;

Luxury 6AT – 2,139 млн рублей;

Flagship 6AT – 2,319 млн рублей.

Geely Emgrand

Geely Emgrand представляет собой первый седан в актуальной линейке Geely в России, который начал продаваться с ноября 2023 года.

По своим габаритам (4638х1822х146 мм) он напоминает Volkswagen Jetta и Omoda S5. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л.с. и доступен с 5-ступенчатой механической коробкой и 6-ступенчатым автоматом.

В стандартной комплектации седан предлагает две подушки безопасности, систему ESP, кондиционер, медиасистему с 8-дюймовым экраном, а также электростеклоподъемники и подогрев зеркал.

Напоминаем, что в конце этого месяца в России планируется представить седан Belgee S50, который заменит Emgrand.

Geely Emgrand