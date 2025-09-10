#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...

Самый доступный седан Geely стал еще дешевле в России: сколько он теперь стоит?

Geely увеличила скидку на седан Emgrand до 345 тыс. рублей в России

Наиболее доступная модель Geely, седан Emgrand, стала еще более привлекательной благодаря увеличению так называемой «специальной выгоды», которая теперь составляет 100 тыс. рублей.

Рекомендуем
5 мифов о шинах для кроссоверов, в которые опасно верить

В результате, прямые скидки на все комплектации данного седана достигли 345 тыс. рублей.

Цены на модели Emgrand в России на данный момент таковы:

  • Standard 5MT – 1,835 млн рублей;
  • Comfort 5MT – 1,899 млн рублей;
  • Comfort 6AT – 2,049 млн рублей;
  • Luxury 6AT – 2,139 млн рублей;
  • Flagship 6AT – 2,319 млн рублей.
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»
Geely Emgrand
Geely Emgrand

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Geely Emgrand представляет собой первый седан в актуальной линейке Geely в России, который начал продаваться с ноября 2023 года.

По своим габаритам (4638х1822х146 мм) он напоминает Volkswagen Jetta и Omoda S5. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л.с. и доступен с 5-ступенчатой механической коробкой и 6-ступенчатым автоматом.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

В стандартной комплектации седан предлагает две подушки безопасности, систему ESP, кондиционер, медиасистему с 8-дюймовым экраном, а также электростеклоподъемники и подогрев зеркал.

Напоминаем, что в конце этого месяца в России планируется представить седан Belgee S50, который заменит Emgrand.

Geely Emgrand
Geely Emgrand
Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 1040
10.09.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Emgrand

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв