Корейские СМИ: Hyundai хочет выкупить завод в России из-за пошлин в США

Hyundai изучает возможность возврата в РФ до истечения опциона в декабре

Южнокорейский автогигант Hyundai Motor Group изучает возможность возвращения на российский рынок путем обратного выкупа своего завода в Санкт-Петербурге.

Это стратегическое решение рассматривается как способ диверсификации рисков на фоне высоких пошлин, с которыми компания сталкивается в США.

Как сообщает Korea Economic TV, группа инициировала детальную проверку своих глобальных операций и разослала дочерним компаниям официальный запрос для сбора данных и разработки бизнес-планов. Впрочем, в компании утверждают, что это часть обычной годовой работы по планированию.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге (HMMR) был продан в 2023 году структуре Art Finance за символические 100 долларов, но с условием опциона на обратный выкуп, который истекает в декабре 2025 года. Сумма выкупа, по оценкам корейских экспертов, может составить до 1 трлн вон (около 61 млрд рублей), что значительно выше первоначальной цены продажи, так как сделка должна быть совершена по текущей рыночной стоимости.

Интерес Hyundai к возвращению подпитывается успешными продажами бренда Solaris – бывшего Hyundai. После ухода корейской компании новый владелец, Art Finance, запустил под своим дочерним предприятием AGR производство автомобилей, сменив только название и логотип. Доля рынка Solaris за год выросла более чем в два раза, а бренд вошел в топ-10 продавцов в России, составив конкуренцию доминирующим китайским автопроизводителям.

Удастся ли вернуться?

Однако путь к возвращению непрост, помимо высокой цены выкупа, существуют политические риски. В Госдуме РФ рассматривается законопроект, позволяющий иностранным компаниям отказаться от условий обратного выкупа. Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что компаниям, ушедшим с рынка, будет «недешево и непросто» вернуться.

Если сделка состоится, Hyundai также рассматривает возможность превращения предприятия в экспортный хаб для поставок автомобилей в Европу. Этот шаг может помочь Hyundai компенсировать негативный эффект от высоких пошлин в США.

Окончательное решение будет принято после оценки всех факторов до истечения опциона в декабре.