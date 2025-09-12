Названы самые желанные новинки авторынка РФ

Рейтинг иномарок от 3 до 5 млн рублей: в лидерах Jaecoo J7, GAC GS8 и Jetour T2

Средняя цена новой иномарки в России уверенно перешагнула отметку в 3,5 миллиона рублей, и именно в ценовом коридоре от 3 до 5 миллионов разворачивается сегодня самая напряженная конкурентная борьба.

Аналитики онлайн-площадки Авто.ру изучили интерес пользователей к этому массовому сегменту и выявили безусловных лидеров продаж. На протяжении 2025 года более 45% всех объявлений о продаже новых иномарок приходилось на эту ценовую категорию, а к концу лета ее доля и вовсе превысила 47%.

Как показало исследование, данный сегмент практически полностью занят современными кроссоверами из Китая, значительная часть которых сошла с конвейера уже в 2024 году. Специалисты проанализировали статистику просмотров и активность звонков по объявлениям, чтобы составить рейтинг моделей, вызывающих наибольший интерес у реальных покупателей.

Возглавил этот хит-парад стильный городской кроссовер Jaecoo J7, привлекающий сочетанием яркого дизайна и демократичной средней цены в 3,44 миллиона рублей.

Вторую строчку уверенно занял флагманский семиместный GAC GS8, предлагающий статусность и простор за 4,59 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров брутальный внедорожник Jetour T2, который завоевал сердца автолюбителей своим необычным внешним видом при средней стоимости в 4,25 миллиона рублей.

В первую пятерку также вошли премиальный Geely Monjaro (4,81 млн рублей) и практичный Geely Atlas (3,85 млн рублей), подтвердившие высокий уровень доверия к марке.

В первой десятке также оказались Chery Tiggo 7 Pro Max (3,17 млн рублей); Tank 300 (4,73 млн рублей); Haval F7 (3,35 млн рублей); Changan Uni-V (3,16 млн рублей) и Haval Dargo (3,52 млн рублей).

В целом, рейтинг демонстрирует, что российский покупатель в этом сегменте ищет, прежде всего, современный дизайн, технологичность и максимальную комплектацию, что довольно успешно предлагают автопроизводители из Поднебесной.