#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Названы самые желанные новинки авторынка РФ

Рейтинг иномарок от 3 до 5 млн рублей: в лидерах Jaecoo J7, GAC GS8 и Jetour T2

Средняя цена новой иномарки в России уверенно перешагнула отметку в 3,5 миллиона рублей, и именно в ценовом коридоре от 3 до 5 миллионов разворачивается сегодня самая напряженная конкурентная борьба.

Рекомендуем
5 мифов о шинах для кроссоверов, в которые опасно верить

Аналитики онлайн-площадки Авто.ру изучили интерес пользователей к этому массовому сегменту и выявили безусловных лидеров продаж. На протяжении 2025 года более 45% всех объявлений о продаже новых иномарок приходилось на эту ценовую категорию, а к концу лета ее доля и вовсе превысила 47%.

Как показало исследование, данный сегмент практически полностью занят современными кроссоверами из Китая, значительная часть которых сошла с конвейера уже в 2024 году. Специалисты проанализировали статистику просмотров и активность звонков по объявлениям, чтобы составить рейтинг моделей, вызывающих наибольший интерес у реальных покупателей.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Возглавил этот хит-парад стильный городской кроссовер Jaecoo J7, привлекающий сочетанием яркого дизайна и демократичной средней цены в 3,44 миллиона рублей.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Вторую строчку уверенно занял флагманский семиместный GAC GS8, предлагающий статусность и простор за 4,59 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров брутальный внедорожник Jetour T2, который завоевал сердца автолюбителей своим необычным внешним видом при средней стоимости в 4,25 миллиона рублей.

В первую пятерку также вошли премиальный Geely Monjaro (4,81 млн рублей) и практичный Geely Atlas (3,85 млн рублей), подтвердившие высокий уровень доверия к марке.

В первой десятке также оказались Chery Tiggo 7 Pro Max (3,17 млн рублей); Tank 300 (4,73 млн рублей); Haval F7 (3,35 млн рублей); Changan Uni-V (3,16 млн рублей) и Haval Dargo (3,52 млн рублей).

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В целом, рейтинг демонстрирует, что российский покупатель в этом сегменте ищет, прежде всего, современный дизайн, технологичность и максимальную комплектацию, что довольно успешно предлагают автопроизводители из Поднебесной.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Количество просмотров 855
12.09.2025 
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1