Массаж всего тела и продвинутый автопилот — новый крутой вэн от популярной марки

Компания Voyah Auto представила минивэн Dreamer 2026 по цене от 4,67 млн рублей

Компания Voyah Auto анонсировала выход минивэна Dreamer модельного года 2026, который планируется запустить 15 сентября.

Его цена будет варьироваться от $54 500 до $64 400 (от 4,67 до 5,52 млн рублей). Это первая модель в своем классе, которая оснащена системой Huawei Qiankun ADS 4 для беспилотного вождения и интерьером Hongmeng Cockpit 5.

Dreamer 2026 будет иметь варианты с батареями на 63, 62,5 и 43,2 кВт·ч. Запас хода на электротяге по циклу CLTC составит 350 км для двух старших версий и 235 км для младшей.

Voyah Dreamer 2026

Минивэн станет первым гибридным автомобилем на 800-вольтовой платформе SiC, предлагающим мощность тяги в 490 кВт и поддержку сверхбыстрой зарядки 5C. Полная автономия этого минивэна достигает 1531 км, а зарядка от 20 до 80% занимает всего 12 минут при пиковой мощности в 320 кВт.

Кроме того, автомобиль получит задние управляемые колеса с углом поворота ±5 градусов, что обеспечит режим «краб» и возможность разворота в ограниченном пространстве, несмотря на свои габариты в 5,3 метра.

Интерьер будет включать 26-точечный массажер от шеи до ног и функцию «невесомости» с адаптивной поддержкой поясницы при помощи ИИ. Система Qiankun ADS 4 с 4D-радаром и CAS 4.0 обеспечивает полное предотвращение столкновений и автопарковку 2.0.