Массаж всего тела и продвинутый автопилот — новый крутой вэн от популярной марки
Компания Voyah Auto анонсировала выход минивэна Dreamer модельного года 2026, который планируется запустить 15 сентября.
Его цена будет варьироваться от $54 500 до $64 400 (от 4,67 до 5,52 млн рублей). Это первая модель в своем классе, которая оснащена системой Huawei Qiankun ADS 4 для беспилотного вождения и интерьером Hongmeng Cockpit 5.
Dreamer 2026 будет иметь варианты с батареями на 63, 62,5 и 43,2 кВт·ч. Запас хода на электротяге по циклу CLTC составит 350 км для двух старших версий и 235 км для младшей.
Минивэн станет первым гибридным автомобилем на 800-вольтовой платформе SiC, предлагающим мощность тяги в 490 кВт и поддержку сверхбыстрой зарядки 5C. Полная автономия этого минивэна достигает 1531 км, а зарядка от 20 до 80% занимает всего 12 минут при пиковой мощности в 320 кВт.
Кроме того, автомобиль получит задние управляемые колеса с углом поворота ±5 градусов, что обеспечит режим «краб» и возможность разворота в ограниченном пространстве, несмотря на свои габариты в 5,3 метра.
Интерьер будет включать 26-точечный массажер от шеи до ног и функцию «невесомости» с адаптивной поддержкой поясницы при помощи ИИ. Система Qiankun ADS 4 с 4D-радаром и CAS 4.0 обеспечивает полное предотвращение столкновений и автопарковку 2.0.
