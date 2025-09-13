#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Omoda C7
15 сентября
В России скоро стартуют продажи добротного кроссовера отечественной сборки
Кроссовер Omoda C7 получил ОТТС для старта...
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...

Абсолютно новый Toyota RAV4 прошел сертификацию: скоро ждем в России?

Китайский Минпром опубликовал подробности о новом кроссовере Toyota RAV4

Министерство промышленности Китая опубликовало фотографии и описание совершенно нового кроссовера Toyota RAV4. Сертификация этого автомобиля свидетельствует о получении разрешения на его производство и реализацию в Китае.

Рекомендуем
Экспертиза механических противоугонок: много бесполезных! Но есть и годные

КНР является важным каналом поставок автомобилей Toyota в Россию, поэтому новые RAV4 вскоре будут доступны и на российском рынке по мере начала официальных продаж.

Новый RAV4 легко узнать благодаря стильно оформленному дизайну, схожему с Toyota Camry XV80 и новым Prius, с характерными C-образными блоками фар.

Похожий вид также имеет новая Toyota Corolla. Полузакрытая радиаторная решетка, крупные передние вентиляционные отверстия и серебристая юбка внизу создают внедорожный облик. Зеркала заднего вида выделяются контрастным цветом по сравнению с кузовом. Также стоит отметить неокрашенный пластик вокруг колесных арок и оригинальные 18-дюймовые колеса.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

В задней части скрытые внизу выхлопные трубы создают аккуратный вид, а массивная серая глянцевая накладка завершает оформление.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Габариты нового кроссовера составляют 4620 х 1855 х 1680 мм, расстояние между осями – 2690 мм. В топовой версии автомобиля предусмотрены 20-дюймовые колесные диски.

Клиенты смогут выбрать между 2,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 171 л.с., а также двумя гибридными установками мощностью 2,0 и 2,5 литра, которые также представлены в китайской версии Toyota Camry XV80.

Источник:  Autohome
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Минпром КНР
Количество просмотров 318
13.09.2025 
Фото:Минпром КНР
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+59