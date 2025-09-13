Абсолютно новый Toyota RAV4 прошел сертификацию: скоро ждем в России?

Китайский Минпром опубликовал подробности о новом кроссовере Toyota RAV4

Министерство промышленности Китая опубликовало фотографии и описание совершенно нового кроссовера Toyota RAV4. Сертификация этого автомобиля свидетельствует о получении разрешения на его производство и реализацию в Китае.

КНР является важным каналом поставок автомобилей Toyota в Россию, поэтому новые RAV4 вскоре будут доступны и на российском рынке по мере начала официальных продаж.

Новый RAV4 легко узнать благодаря стильно оформленному дизайну, схожему с Toyota Camry XV80 и новым Prius, с характерными C-образными блоками фар.

Похожий вид также имеет новая Toyota Corolla. Полузакрытая радиаторная решетка, крупные передние вентиляционные отверстия и серебристая юбка внизу создают внедорожный облик. Зеркала заднего вида выделяются контрастным цветом по сравнению с кузовом. Также стоит отметить неокрашенный пластик вокруг колесных арок и оригинальные 18-дюймовые колеса.

Toyota RAV4

В задней части скрытые внизу выхлопные трубы создают аккуратный вид, а массивная серая глянцевая накладка завершает оформление.

Toyota RAV4

Габариты нового кроссовера составляют 4620 х 1855 х 1680 мм, расстояние между осями – 2690 мм. В топовой версии автомобиля предусмотрены 20-дюймовые колесные диски.

Клиенты смогут выбрать между 2,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 171 л.с., а также двумя гибридными установками мощностью 2,0 и 2,5 литра, которые также представлены в китайской версии Toyota Camry XV80.