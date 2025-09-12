На российском рынке снова можно купить хороший кроссовер Volkswagen по цене Лады

В РФ возобновились продажи Volkswagen Tacqua по цене от 1,85 млн рублей

В России стартовали продажи нового компактного кроссовера Volkswagen Tacqua, который поступает на рынок в ограниченных количествах.

Его можно найти как в наличии, так и под заказ, при этом минимальная цена составляет 1 850 000 рублей. Для сравнения, порой отечественная Lada Vesta в кузове седан в топовой версии Techno с МКП стоит дороже – 1 885 000 рублей, а с вариатором цена достигает 1 960 000 рублей.

Volkswagen Tacqua в комплектации R-Line Smart с 116-сильным турбомотором объемом 1,2 литра и семиступенчатой трансмиссией DSG доступен для заказа в Находке за 1 850 000 рублей. Он оснащен мультифункциональным рулем, цифровой приборной панелью, крупным сенсорным дисплеем мультимедийной системы, панорамной крышей с люком, дополнительными воздуховодами для задних пассажиров, кондиционером (без климат-контроля) и бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя.

Аналогичная модель со 150-сильным бензиновым турбомотором 1,4 литра будет доступна в Благовещенске за 1 890 000 рублей, тогда как во Владивостоке за 1 937 000 рублей предлагают 116-сильную версию.

Volkswagen Tacqua

Стоимость автомобилей из наличия обычно выше: в Набережных Челнах Tacqua с полным набором документов продается за 2 350 000 рублей. В его комплектацию вошли подогрев передних сидений, кондиционер, панорамная крыша, медиасистема и парктроники.

Дополнительно два экземпляра в комплектации Joy Smart находятся на продаже в Краснодаре и Волгограде, где их стоимость составляет 2 550 000 и 2 620 000 рублей соответственно.

Volkswagen Tacqua

Следует отметить, что по своим габаритам Volkswagen Tacqua меньше, чем популярные у россиян модели Volkswagen Taos и Skoda Karoq: его длина составляет 4108 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1589 мм, а размер колесной базы равен 2551 мм. Багажник в стандартном варианте вмещает 367 литров, а при складывании спинок заднего сиденья его объем увеличивается до 1192 литров.