Toyota начнет производство новых трехрядных внедорожников

Toyota запустит сборку трехрядных электрических внедорожников в Кентукки

Японская компания Toyota сообщила о начале сборки двух новых электрических внедорожников с тремя рядами сидений на своем заводе в Кентукки.

Это решение направлено на оптимизацию производственных процессов и лучшее удовлетворение потребностей рынка.

Производственные мощности будут стратегически перераспределены между заводами в Кентукки и Индиане для повышения общей эффективности. Согласно Reuters, новые электромобили будут основаны на популярных моделях RAV4 и Land Cruiser.

Завод в Кентукки прекратит выпуск седана Lexus ES, производство которого переместится в Японию с выходом нового поколения в 2026 году.

Завод в Индиане продолжит выпуск Grand Highlander и добавит к нему новую модель. Toyota подчеркнула, что постоянно пересматривает свою производственную структуру, чтобы создавать более совершенные автомобили.

Источник:  Reuters
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
13.09.2025 
Фото:Unsplash
