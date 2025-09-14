Популярный японский седан кардинально изменил внешность: подробности и фото

Новый Nissan Sylphy получил другой дизайн при неизменных характеристиках

В Китае был представлен совершенно новый Nissan Sylphy.

Седан получил обновленный дизайн передней части, схожий с новыми моделями Qashqai и Pathfinder, что придает автомобилю современный и привлекательный вид.

Однако технические характеристики остались прежними: под капотом установили 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 134 л.с., который работает в паре с вариатором. Расход топлива составляет 5,88/5,96 л на 100 км.

В комплектацию входят такие опции, как бесключевой доступ, система кругового обзора, люк в крыше и передние и задние датчики парковки.

Габариты автомобиля составляют 4656 х 1825 х 1448 мм, а колесная база — 2712 мм. Также стоит отметить, что автомобиль оснащен 16-дюймовыми колесными дисками. Информация о дате полноценной премьеры пока отсутствует, но сертификация в Китае дает возможность начать производство и продажи.