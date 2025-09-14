«Злой» хэтчбек Toyota стал еще агрессивнее благодаря новому обвесу

Toyota Gazoo Racing анонсировала Toyota GR Yaris с пакетом Aero Performance

Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing представило новую версию Toyota GR Yaris с пакетом «Aero Performance Package».

Ожидается, что машина появится у дилеров в Японии 1 октября 2025 года, сообщается в пресс-релизе компании.

Пакет «Aero Performance Package» был создан в сотрудничестве с профессиональными гонщиками, что позволило учесть все нюансы, выявленные во время гонок и испытаний на треке.

Он предлагает улучшенную аэродинамику благодаря алюминиевому капоту с воздуховодами, переднему спойлеру, воздуховодам в передних крыльях и антикрылу с регулируемым углом наклона на задней части автомобиля.

Пакет будет доступен для Toyota GR Yaris в двух версиях: RZ «High Performance» и RC. Цена на первую версию составит 5 825 000 иен (примерно 3,9 млн рублей) за вариант с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и 5 475 000 иен (около 3,2 млн рублей) за модель с шестиступенчатой механикой.

Вторая версия будет стоить 4 405 000 иен (2,6 млн рублей) за автомат и 4 055 000 иен (2,4 млн рублей) за механическую трансмиссию. Все комплектации GR Yaris укомплектованы рядным «турботройкой» объемом 1,6 литра, мощность которой составляет 302 лошадиные силы.