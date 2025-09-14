Практичный и надежный семейный «японец» приехал в Россию с привлекательной ценой

В РФ начали продавать компактвэны Honda Freed Crosstar по цене от 2,1 млн рублей

В России начались заказные поставки новых кроссвэнов Honda Freed Crosstar, которые выделяются защитным пластиковым обвесом и металлической накладкой на заднем бампере в сравнении со стандартной версией.

Минимальная цена на них составляет 2 100 000 рублей.

На официальном российском рынке нет альтернатив подобного типа кроссвэнов. Однако, некоторые модели Lada стоят дороже: к примеру, универсал Lada Vesta SW Cross в комплектации Techno с вариатором стоит 2 197 000 рублей, а в комплектации Sportline с 118-сильным двигателем цена на Vesta достигает 2 473 000 рублей.

Honda Freed Crosstar

За 2 100 000 рублей новый Honda Freed Crosstar можно заказать во Владивостоке. Изображения в объявлениях показывают праворульный автомобиль с шестиместным салоном, экокожаными сиденьями, цифровой приборной панелью, электронным стояночным тормозом и легкосплавными дисками. В то же время мультимедийная система отсутствует – вместо нее, вероятно, установят другое устройство на ОС Android.

Интерьер Honda Freed Crosstar

Во Владивостоке также предлагаются три аналогичных кроссвэна с «родной» мультимедией по ценам 2 227 222 рублей, 2 330 000 рублей и 2 530 000 рублей. Все они оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 118 л.с. и бесступенчатым вариатором.

Также в продаже имеется один гибридный Freed Crosstar с полным приводом, который использует 1,5-литровый двигатель мощностью 106 л.с. совместно с электромотором. Его цена составляет 2 380 000 рублей во Владивостоке.