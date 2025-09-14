#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...

Практичный и надежный семейный «японец» приехал в Россию с привлекательной ценой

В РФ начали продавать компактвэны Honda Freed Crosstar по цене от 2,1 млн рублей

В России начались заказные поставки новых кроссвэнов Honda Freed Crosstar, которые выделяются защитным пластиковым обвесом и металлической накладкой на заднем бампере в сравнении со стандартной версией.

Рекомендуем
Большой, рамный, дизельный: а каков расход? И почем ТО?

Минимальная цена на них составляет 2 100 000 рублей.

На официальном российском рынке нет альтернатив подобного типа кроссвэнов. Однако, некоторые модели Lada стоят дороже: к примеру, универсал Lada Vesta SW Cross в комплектации Techno с вариатором стоит 2 197 000 рублей, а в комплектации Sportline с 118-сильным двигателем цена на Vesta достигает 2 473 000 рублей.

Honda Freed Crosstar
Honda Freed Crosstar
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

За 2 100 000 рублей новый Honda Freed Crosstar можно заказать во Владивостоке. Изображения в объявлениях показывают праворульный автомобиль с шестиместным салоном, экокожаными сиденьями, цифровой приборной панелью, электронным стояночным тормозом и легкосплавными дисками. В то же время мультимедийная система отсутствует – вместо нее, вероятно, установят другое устройство на ОС Android.

Интерьер Honda Freed Crosstar
Интерьер Honda Freed Crosstar

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Во Владивостоке также предлагаются три аналогичных кроссвэна с «родной» мультимедией по ценам 2 227 222 рублей, 2 330 000 рублей и 2 530 000 рублей. Все они оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 118 л.с. и бесступенчатым вариатором.

Также в продаже имеется один гибридный Freed Crosstar с полным приводом, который использует 1,5-литровый двигатель мощностью 106 л.с. совместно с электромотором. Его цена составляет 2 380 000 рублей во Владивостоке.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 159
14.09.2025 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0