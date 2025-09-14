В России появились новые надежные кроссоверы Nissan дешевле 2 млн рублей

#
Для тех, кто давно планировал приобретение нового Nissan, но считал цену слишком высокой, появился бюджетный кроссовер Nissan Kicks, завезенный по параллельному импорту с китайского рынка. Минимальная цена на него составляет 1 695 000 рублей, что даже ниже, чем за некоторые модели Lada.

Эту сумму предлагает компания из Уссурийска, которая готова доставить Nissan Kicks под заказ. Указанная цена включает все необходимые документы для регистрации автомобиля.

Кроссовер доступен в комплектации Fashion, которая включает руль с частичной мультифункцией, полуцифровую приборную панель, кондиционер, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, медиасистему с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида с парктроником, Bluetooth и USB, светодиодные фары с противотуманными огнями, а также несколько зарядных USB-портов, в том числе один для пассажиров сзади.

Nissan Kicks
Nissan Kicks
Кроссовер с немного упрощенной мультимедийной системой предлагается за 1 900 000 – 1 965 000 рублей во Владивостоке, тогда как в Иркутске его цена составляет 2 000 000 рублей. В Томске предложена доставка Nissan Kicks из ОАЭ за 2 793 600 рублей, тогда как во Владивостоке его уже получили и продают за 2 050 000 рублей в более богатой комплектации, включающей блок ЭРА-ГЛОНАСС, систему кругового обзора, бесключевой доступ, светодиодные фары с функцией Follow me home и шесть подушек безопасности.

Интерьер Nissan Kicks
Интерьер Nissan Kicks

Что касается технических характеристик, автомобили из Томска и Иркутска с ценами 2 000 000 и 2 793 600 рублей оснащены 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 силы, в то время как остальные модели имеют 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Оба двигателя работают в паре с вариатором, предлагая только передний привод.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Nissan
14.09.2025 
Фото:Nissan
