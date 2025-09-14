В Россию привезли знакомый кроссовер Renault под другой маркой и с хорошей ценой

Кроссоверы Samsung XM3 из Кореи предлагаются в России по цене от 2,49 млн рублей

В России организованы поставки копии популярного кроссовера Renault Arkana – Samsung XM3. Этот автомобиль производится и продается в Южной Корее и может стать более приметной альтернативой китайским моделям, представленным на рынке, поскольку его цена стартует от 2 490 000 рублей.

Так, в Новосибирске уже предлагается новый Samsung XM3 с технической гарантией и возможностью доставки по всей России. Важно заметить, что модель выпуска 2023 года, а комплектация, согласно объявлению, достаточно насыщенная: в нее входят отделка салона эко-кожей, климат-контроль, кожаный мульти-руль, мультимедийная система с сенсорным экраном, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль с лимитером и система удержания в полосе, а также несколько USB-портов для зарядки.

Под капотом у этого «клона» Renault Arkana установлен 123-сильный атмосферный двигатель объемом 1,6 литра, работающий в паре с вариатором и передним приводом. Еще два таких кроссовера предлагаются за 2 750 000 рублей в мультибрендовом автосалоне Ленинградской области; они оснащены более мощным 150-сильным бензиновым турбомотором TCe объемом 1,3 литра и семиступенчатым «роботом» Getrag, также с передним приводом.

Samsung XM3

Эти комплектации также отличаются богатым оснащением – светодиодными фарами с автоматическим дальним светом, светодиодными фонарями, цифровой приборной панелью, кожаным мульти-рулем с подогревом, подогревом зеркал и передних сидений, кондиционером, камерой заднего вида с парктрониками и мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

Что касается отличий Samsung XM3 от оригинальной Renault Arkana, они в основном заключаются в нюансах дизайна. Корейская версия имеет уникальный задний бампер с отличительными вставками, изменённые формы подштамповок и накладок на нижней части дверей, добавленные элементы хрома, а также специфическую геометрию задних фонарей. Салон Samsung XM3 также уникален – из общих деталей с Arkana можно отметить лишь руль и подрулевые «лепестки».

Интерьер Samsung XM3

Стоит отметить, что «официальные» китайские кроссоверы такого класса обычно стоят дороже. Например, цена Changan Uni-T, даже в «прошлогодних» версиях, начинается с 3 069 900 рублей, а новая модель Geely Tugella, теперь попадающая на рынок под брендом Knewstar, обойдется минимум в 4 162 990 рублей.