197 сил, полный привод, большой салон — кроссовер нашей сборки, цены!

Бренд Tenet объявил цены и комплектации кроссовера T8 на базе Chery Tiggo 8 Plus

Российская прокси-марка Tenet опубликовала прайсы на новый кроссовер Tenet T8, который собирается на заводе «АГР Холдинг» в Калужской области (бывший Volkswagen).

Клон Chery Tiggo 8 Plus в российской ипостаси получил две комплектации: базовая Prime AWD за 3 540 000 рублей и Ultra AWD за 3 790 000 рублей. Как видно из названия, обе версии – полноприводные, с шестью режимами движения. Силовой агрегат – 2.0 турбо на 197 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом. При длине кузова 4725 мм и колесной базе 2710 мм машина имеет 7-местный салон. Клиренс – 196 мм.

Уже в начальной версии Prime AWD (3 540 000 рублей) Т8 оснащается двухзонным климатом, полным зимним пакетом, мультимедиа с экраном 15,6 дюйма и 8 динамиками, системой панорамного обзора 540°, акустическими стеклами и панорамной крышей с люком.

В комплектации Ultra AWD (3 790 000 рублей) появляются 19-дюймовые колесные диски, серо-бежевый салон с 9 подушками безопасности, проекционный дисплей, передние сиденья с памятью положений и вентиляцией, пакет электронных ассистентов ADAS.

Tenet обещает расширенную техническую поддержку на 5 лет (из которых 3 года гарантия и еще 2 года – дополнительная поддержка) или до 150 000 км пробега (100 000 км по гарантии + 50 000 км в рамках поддержки).