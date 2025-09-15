Новая версия популярного в России седана стала больше, мощнее и солиднее

Geely представила официальные фото седана Emgrand пятого поколения

Сегодня Geely представила официальные изображения совершенно нового Geely Emgrand пятого поколения.

Эта модель полностью отличается от четвертого поколения, которое можно купить в России. Новинка увеличилась в размерах, стала мощнее и, что важно, обзавелась совершенно новым дизайном, в котором можно заметить черты автомобилей Mercedes-Benz.

На фотографиях автомобиль представлен в темно-зеленом глянцевом цвете и оформлен в стилистике Geely 4.0, что придает ему современный и солидный вид.

Geely Emgrand

Габариты новинки составляют 4815х1885х1480 мм, а колесная база – 2755 мм. Для сравнения, габариты Geely Emgrand четвертого поколения – 4638х1820х1460 мм, а колесная база равна 2650 мм.

В стандартной комплектации новый Emgrand все еще будет иметь 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 120 л.с., однако в более дорогих версиях появится 1,5-литровый турбомотор на 180 л.с. Информация о комплектациях и ценах пока недоступна, но ожидается, что эти данные будут озвучены в ближайшее время.

Geely Emgrand