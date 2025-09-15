В России начали падать продажи автомобилей: свежая статистика
Вторая неделя сентября (с 8 по 14 число) «охладила» российский авторынок.
По информации, представленной главой аналитического агентства «Автостат» Сергеем Целиковым в его Telegram-канале, продажи новых легковых автомобилей упали на 13% по сравнению с предыдущей неделей и составили 25,1 тысячи единиц.
Наиболее значительное снижение наблюдается у марок GAC (-39%), XCite (-37%), Jetour (-35%) и Chery (-30%).
Целиков отмечает, что даже с учетом модели Tenet у Chery наблюдается значительное падение продаж.
В то же время у других крупных игроков на рынке определено меньший спад: продажи Lada и Haval упали только на 12%, а Geely потеряла лишь 9%.
Продажи легких коммерческих автомобилей с массой до 3,5 тонн за указанный период также снизились на 9% и составили 1,6 тысячи единиц, в то время как рынок грузовиков свыше 3,5 тонн показал минимальное сокращение в 2%.
