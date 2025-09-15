#
В России начали падать продажи автомобилей: свежая статистика

Сергей Целиков: с 8 по 14 сентября продажи новых легковых авто в РФ упали на 13%

Вторая неделя сентября (с 8 по 14 число) «охладила» российский авторынок.

По информации, представленной главой аналитического агентства «Автостат» Сергеем Целиковым в его Telegram-канале, продажи новых легковых автомобилей упали на 13% по сравнению с предыдущей неделей и составили 25,1 тысячи единиц.

Наиболее значительное снижение наблюдается у марок GAC (-39%), XCite (-37%), Jetour (-35%) и Chery (-30%).

Целиков отмечает, что даже с учетом модели Tenet у Chery наблюдается значительное падение продаж.

В то же время у других крупных игроков на рынке определено меньший спад: продажи Lada и Haval упали только на 12%, а Geely потеряла лишь 9%.

Продажи легких коммерческих автомобилей с массой до 3,5 тонн за указанный период также снизились на 9% и составили 1,6 тысячи единиц, в то время как рынок грузовиков свыше 3,5 тонн показал минимальное сокращение в 2%.

Источник:  Сергей Целиков - Автостат
