Toyota выпустила новый многофункциональный и очень полезный 17-местный минивэн

Toyota представила в Японии многоцелевой электробус e-Palette

Компания Toyota представила свой новый электромобиль e-Palette BEV, который способен выполнять множество транспортных задач.

Машина имеет низкопольную конструкцию и салон на 17 мест, что позволяет преобразовывать ее в автобус, фуд-трак или передвижной кинотеатр. По информации пресс-службы, продажи этого электромобиля начнутся 15 сентября.

e-Palette выделяется просторным внутренним пространством и большими окнами, создающими ощущение свободы, а его современный дизайн также притягивает внимание.

e-Palette BEV
Внутренние особенности Toyota позволяют адаптировать машину для различных нужд. Например, с установкой видеоконференц-оборудования или аудиосистем, этот электромобиль становится отличным средством для развлечений во время поездки. Пассажиры смогут наслаждаться трансляциями спортивных мероприятий в высоком качестве или любоваться красивыми пейзажами.

Низкий пол и широкие раздвижные двери делают посадку и высадку пассажиров более комфортной. Функция регулировки высоты пола и электрический пандус помогут людям с ограниченными возможностями самостоятельно садиться и выходить из машины, даже если высота бордюра достигает 15 см. Также предусмотрены дополнительные опции, такие как крепления для инвалидных колясок.

e-Palette BEV
Размеры автомобиля составляют: длина 4950 мм, ширина 2080 мм и высота 2650 мм. За пассажирским отделением находятся четыре фиксированных сиденья, а напротив широкой входной двери расположены три откидных сиденья. Высота пола может варьироваться от 270 до 370 мм.

e-Palette BEV
Электромобиль оснастили 204-сильным двигателем и аккумулятором на 72,82 кВтч, что обеспечивает запас хода до 250 км на одной зарядке. Кроме того, к 2027 году Toyota планирует оснастить e-Palette системой автопилота четвертого уровня.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Toyota
15.09.2025 
